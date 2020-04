Coronavirus, rischio contagio anche da mari e laghi se acque non depurate (Di lunedì 20 aprile 2020) anche le acque reflue non adeguatamente depurate possono essere un pericoloso veicolo di contagio da Coronavirus? E' una eventualità che gli scienziati non escludono e che stanno studiando. In un documento diffuso dall'Epicentro Iss in piena emergenza Coronavirus, e diretto ai gestori del servizio idrico integrato e alle autorità ambientali e sanitarie, viene illustrato che "i virus escreti con feci, urine, vomito, saliva o secrezioni respiratorie entrano nel sistema fognario. Gli scarichi idrici interni agli edifici possono generare aerosol carico di virus determinando un rischio di esposizione. I virus vengono trasportati attraverso il sistema fognario verso l`impianto di trattamento delle acque reflue, dove l`esposizione attraverso aerosol è limitata a operatori professionali adeguatamente protetti attraverso dispositivi di protezione individuale (DPI). I virus ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : gli uomini sono più a rischio - tutta colpa dei testicoli?

Rimane al centro dell'attenzione la situazione delle RSA del Veneto per i contagi di Covid-19 registrati ai danni di operatori ed ospiti, sui quali nella giornata del 20 aprile è intervenuta ...

Viene da chiedersi, dunque, perché due Presidenti di Regione in carica spingano per tornare in tempi rapidi alle urne, pur consapevoli che l’apertura dei seggi – soprattutto per un appuntamento ...

