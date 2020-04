Coronavirus: ricorso sindacati contro Regione Lombardia, rischi da e-commerce (2) (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) - Questo incremento, sottolineano, "intasa i magazzini di pacchi e rende l'attività dei lavoratori frenetica in una condizione in cui non si riesce a rispettare il metro di distanza, spesso non vi sono i dispositivi di protezione individuale e in alcuni casi aziende e sindacati non hanno condiviso le azioni di contrasto alla diffusione del virus. Il rischio è quello di compromettere tutti gli sforzi fatti finora da tutti i cittadini". I diversi decreti della Presidenza del Consiglio e del governo nelle scorse settimane "hanno limitato ad alcune produzioni essenziali le attività", mentre la Regione Lombardia "con queste ordinanze ha imboccato la strada opposta, aprendo la circolazione a qualsiasi tipologia di merce". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : ricorso sindacati contro Regione Lombardia - rischi da e-commerce

Federica Torti Coronavirus - lo sfogo : “Io multata - farò ricorso”

Emergenza Coronavirus in Campania - stop a consegne a domicilio : ricorso al Tar (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) - Questo incremento, sottolineano, "intasa i magazzini di pacchi e rende l'attività dei lavoratori frenetica in una condizione in cui non si riesce a rispettare il metro di distanza, spesso non vi sono i dispositivi di protezione individuale e in alcuni casi aziende enon hanno condiviso le azioni di contrasto alla diffusione del virus. Ilo è quello di compromettere tutti gli sforzi fatti finora da tutti i cittadini". I diversi decreti della Presidenza del Consiglio e del governo nelle scorse settimane "hanno limitato ad alcune produzioni essenziali le attività", mentre la"con queste ordinanze ha imboccato la strada opposta, aprendo la circolazione a qualsiasi tipologia di merce".

TgLa7 : Maggioranza divisa sul ricorso# al Mes . #Crimi 'Sì del Pd mette a rischio @GiuseppeConteIT ' #coronavirus - Noovyis : (Coronavirus: ricorso sindacati contro Regione Lombardia, rischi da e-commerce (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: ricorso sindacati contro Regione Lombardia, rischi da e-commerce) Playhitmusic - - ilpapa17 : GLI AVVOCATI DICONO : FATE RICORSI NON PAGATE I VERBALI SONO ANTICOSTITUZIONALI , VINCERANNO TUTTI IL RICORSO… - leone150872 : RT @MoriMrc: Non accettate le sanzioni che le forze dell’ordine stanno comminando in Italia per comportamenti leciti. Lo sport è ammesso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ricorso Come fare ricorso contro le multe da coronavirus - AgroNotizie - Economia e politica Agronotizie Coronavirus: ricorso sindacati contro Regione Lombardia, rischi da e-commerce

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Questo pomeriggio Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno notificato al Tar della Lombardia un ricorso formale nei confronti delle ordinanze di Regione ... una serie di ...

A Casale il Comune propone piattaforme e-commerce per contrastare la crisi del settore

CASALE - Un protocollo d’intesa per la «realizzazione coordinata di iniziative che rendano agevole il ricorso all'e-commerce e alle consegne a domicilio ...

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Questo pomeriggio Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno notificato al Tar della Lombardia un ricorso formale nei confronti delle ordinanze di Regione ... una serie di ...CASALE - Un protocollo d’intesa per la «realizzazione coordinata di iniziative che rendano agevole il ricorso all'e-commerce e alle consegne a domicilio ...