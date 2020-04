Coronavirus, ricercatori in Usa e in India: «Il Covid-19 si rifugia nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini» (Di lunedì 20 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti una notizia dal titolo Coronavirus, ricercatori in Usa e in India: «Il Covid-19 si rifugia nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini» Premessa essenziale e fondamentale: ogni singola richiesta che ci fate su uno studio scientifico ancora in corso non potrà che sfociare in un Analisi in Corso con Approfondimento o Precisazioni. Sempre. Inutile che ci chiediate se è buffala o non buffala, se vero o falso. La scienza non funziona con la logica binaria: una volta terminato uno studio, sottoposto a peer review e raccolte prove sì. Fino a quel momento si parla di modelli scientifici, tentativi di costruire un modello valido per spiegare il reale. Tempo fa ci segnalaste un articolo: Le donne sono meno colpite dal Coronavirus: uno studio scientifico spiega perché. Che potrete considerare l’antecedente ... Leggi su bufale Coronavirus - ricercatori : “positivi contagiosi già 2-3 giorni prima dei sintomi”

Coronavirus : 300 ricercatori italiani difendono Erc dopo dimissioni del presidente Ferrari

