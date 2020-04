Coronavirus riapertura | Confindustria | «Siamo in ritardo | la salute passa anche dal

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 20 aprile 2020). Il presidente designato diCarlo Bonomi interviene sulla fase 2 ospite della trasmissione ‘Che tempo che fa’. “Il 4 maggio “è dietro l’angolo,ine studiare un modello non è così semplice. Noi cimessi a disposizione e spero che la voce delle imprese venga ascoltata perché ladal lavoro”. Il messaggio è chiaro: lavorare tutti, con concretezza e velocità, per garantire una vera ripartenza il 4 maggio. >>Fase 2: condizioni e deroghe per le riaperture del 27 aprile: “La priorità è capire come farla in sicurezza” “Molti purtroppo non riapriranno più – afferma Bonomi – la priorità è capire come riapriamo in sicurezza. Non ...