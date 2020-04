Coronavirus | Renzi | ‘Mes? M5S divisi fanno voce grossa ma finale già scritto’

(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Sono molto ottimista. Il progetto del Recovery Fund lanciato da Emmanuel Macron ‘ che l’Italia giustamente condivide e bene fa il Presidente Giuseppe Conte a sposare questa proposta ‘ passerà giovedì. E dunque l’Europa metterà a disposizione di tutti i Paesi un altro strumento importante”. Lo scrive Matteonella enews. “Senza la Bce, l’Italia sarebbe fallita. Il patto di stabilità non c’è più. Il progetto Sure sulla disoccupazione è un grande passo in avanti. Il Recovery Fund da mille miliardi aiuterà il nostro Paese. E ovviamente il Mes senza condizionalità ci permetterà di avere 37 miliardi da spendere sulla sanità”.“è chiaro che i Cinque Stelle sonoe devono fare la. Ma ...

Coronavirus, Attilio Fontana: ''Poco più che una normale influenza'' in ... Fuori onda di Fontana e Gallera, risate su 'messaggino' di Renzi: ''Il suo odio per Conte è più forte...'' in riproduzione.."Dovremo fare chiarezza su ciò che non ha funzionato nella drammatica ecatombe legata al Coronavirus. E lo faremo innanzitutto nella sede della democrazia ... Ci sono oltre ventimila morti: davvero ...