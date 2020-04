Coronavirus Prove di ripartenza nel mondo | dai fast food in Austria alle spiagge di

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieMentre in Italia la Fase 2 della strategia anti-, è rimandata al 4 maggio – anche se, come ha sottolineato Luca Zaia nei giorni scorsi, si tratta di una definizione labile visto l’alto numero di imprese che hanno riaperto in Veneto e in Lombardia – cresce il numero di Paesi nelche cominciano a riaprire. Però in Europa come in Oceania si tratta di una riapertura graduale, per settori, per attività o per aree geografiche. Europa In Germania già da oggi potranno aprire le attività commerciali con uno spazio vendita inferiore agli 800 metri quadrati. Nel Paese molte fabbriche e aziende non hanno mai chiuso e hanno svolto la profilassi sanitaria in autonomia. Dopo la fine del lockdown, se così si può dire, prevista per il 3 ...