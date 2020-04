Coronavirus, Protezione Civile (20 aprile): Ferma la crescita dei nuovi casi positivi (Di lunedì 20 aprile 2020) Ultimo bollettino della Protezione Civile di oggi 20 aprile h. 18,00. I dati sono incoraggianti sul Coronavirus in Italia. Totale dei positivi +108.257, persone guarite +47.055. Preoccupano ancora i decessi. Per la prima volta si Ferma la crescita dei nuovi casi positivi al Coronavirus nelle 24 ore con una diminuzione del totale delle persone attualmente contagiate di 20 unità, a quota 108.237 rispetto ai 108.257 di ieri. I casi totali in Italia (comprensivi degli attualmente. positivi, guariti e decessi) sono 181.228, con un incremento di 2.256 rispetto a ieri. I dati aggiornati sono stati forniti dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione del Coronavirus nel bollettino di oggi lunedì 20 aprile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul ... Leggi su 2anews Coronavirus - bollettino Protezione Civile : “Diminuiti i malati rispetto ieri”

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - lunedì 20 aprile

