Coronavirus, produceva in casa e vendeva mascherine artigianali a prezzi superiori a quelli di mercato: denunciato commerciante (Di lunedì 20 aprile 2020) produceva in casa e vendeva mascherine artigianali a prezzi superiori a quelli di mercato. Un commerciante torinese, cinquantenne, aveva allestito nella propria abitazione una specie di fabbrica, con tanto di macchina plastificatrice, dove confezionava i prodotti, compresi i cappellini in carta per uso ospedaliero. Poi piazzava i dispositivi di protezione individuale al dettaglio nella località dell’Alta Valle di Susa a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato. Un migliaio di mascherine sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Bardonecchia, insieme ad un’altra persona. Il materiale veniva acquistato in grandi quantità sulle piattaforme online, ma il ciclo di lavorazione avveniva in pessime condizioni igienico-sanitarie. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati anche farmaci, parafarmaci e ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Sanzionato un imprenditore a Napoli che produceva mascherine - violava le disposizioni di salute e sicurezza

