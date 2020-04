Coronavirus | Prestigiacomo | ‘auspichiamo ok emendamenti Fi a Cura Italia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Forza Italia sta mantenendo in Commissione bilancio a Montecitorio, dove è in discussione il dlItalia, un atteggiamento responsabile e costruttivo. Le nostre richieste di modifica al testo non sono strumentali, né demagogiche. Come sempre, poniamo al centro della nostra azione politica il bene degli italiani, esposti, oggi più che mai, a una situazione molto complicata”. Lo sottolinea Stefania, deputata di Forza Italia e vice Presidente della Commissione Bilancio.“Il Paese necessita di risposte immediate e concrete, noi le abbiamo offerte. Auspichiamo, pertanto, che i nostrivengano accolti, perché recepiscono le istanze di tutti coloro che in questi mesi stanno pagando, più di altri, le conseguenze del lockout”. L'articolo, ...