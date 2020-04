Coronavirus | Pregliasco | “Il vaccino influenzale rimane fondamentale perché protegge

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) “È importante sottolineare che il fatto di avere fatto la vaccinazionenon ha protetto la popolazione dal virus COVID-19 e non larà in futuro da virus differenti da quelli inclusi nelstagionale,” spiega il Professor Fabrizio, Virologo, Direttore scientifico di Osservatorio Influenza, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi. “Ilperché, soprattutto gli over 65 e le categorie a rischio, dalle complicanze che ilha dimostrato quanto possano essere rischiose se non addirittura fatali”. “L’esperienza di questi mesi ha posto l’attenzione su quanto sia determinante avere strumenti ...