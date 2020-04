Coronavirus | pizzicato a 25 km da casa | sostiene di essere uscito per fumare

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Continua il lockdown per l’emergenzasu tutta la penisola e continua la creatività degli italiani in fatto di scuse per uscire di. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, un cittadino di Corigliano d’Otranto, in Puglia, sarebbe statodalla polizia a 25 chilometri dalla propria abitazione. Interrogato sui motivi dello spostamento, l’uomo avrebbe risposto diperlontano dai suoi nipoti, evitando loro qualsiasi problema di fumo passivo. Trattandosi di una scusa decisamente fantasiosa, le forze dell’ordine si sono trovate costrette a far scattare la sanzione. Si butta in mare per evitare i controlli Non è la prima volta che si assiste ad episodi curiosi. Anche a causa del bel tempo, molte persone sono tentate di trasgredire alle norme che, ancora almeno fino al 3 maggio, prolungano la quarantena ...