Coronavirus, per la prima volta scende il numero dei positivi (-20). Altri 454 morti in 24 ore (ieri erano 433): il totale sale a 24.114 – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 20 aprile L'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma e forse cristallizza l'andamento al ribasso dei contagi registrato nei giorni scorsi: per la prima volta dall'inizio della pandemia da Coronavirus scende il numero dei positivi "attivi", ovvero il totale a cui vengono sottratti deceduti e guariti. Ma il numero delle vittime è ancora stabile, in lieve rialzo rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 454 persone (ieri erano 433), il numero complessivo delle vittime sale dunque a 24.114. Il numero degli attualmente positivi, come detto, scende (ieri si erano registrati +486 nuovi positivi) e si attesta complessivamente a 108.237 malati di Covid-19 (ieri erano a quota 108.257). Complessivamente, i casi totali di ...

Coronavirus - ultime notizie – In Italia per la prima volta calano i pazienti positivi. In Lombardia oltre 160 vittime in 24 ore. Verso le prime riaperture - ma è scontro Nord-Sud

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, per la prima volta diminuisce il numero di persone attualmente positive la Repubblica Coronavirus, Philip Morris: impegno per dipendenti e filiera italiana

E’ l’obiettivo, nel pieno dell’emergenza Covid-19, della multinazionale Philip Morris. “Philip Morris, l’azienda pioniera nella trasformazione del settore del tabacco verso un futuro senza fumo, ha ...

Coronavirus Italia, 181 mila contagi: scende per la prima volta numero di malati

oma. Si riduce per la prima volta il numero di malati in Italia. Scendono infatti a 108.237 i positivi attivi da Coronavirus in Italia, con 20 malati in meno rispetto a ieri. Attualmente, sono 24.906 ...

