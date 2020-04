Coronavirus, per la prima volta diminuisce il numero dei malati (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono oltre 24mila i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 454 decessi, per un totale di 24.114 dall’inizio della crisi. Tra i dati forniti dalla Protezione Civile spicca quello relativo alle persone attualmente positive, 20 in meno rispetto a ieri per un totale di 108.237. Inoltre, scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 24.906, con un decremento di 127 unità nelle ultime 24 ore. La situazione migliora anche nei reparti di terapia intensiva dove si trovano attualmente 2.573 pazienti (-62). In isolamento domiciliare 80.758 persone. I guariti sono in tutto 44.877, di cui 1.822 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 181.228 (+2.256). In tutto, sono stati eseguiti 1.398.024 tamponi. Secondo gli esperti, “la fine dell’emergenza ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - oggi in Italia soltanto 2.256 nuovi casi : non erano così pochi da 40 giorni! Bilancio supera 24 mila morti

