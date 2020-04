Coronavirus, per la prima volta cala il dato degli attualmente positivi (Di lunedì 20 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono guarite 1.822 persone. 454 le vittime. Si conferma il calo di pazienti nelle terapie intensive I decessi scendono ancora sotto le 500 unità: nelle ultime 24 ore sono morte 454 persone (ieri le vittime erano 433) che portano il totale a 24.114. Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.537 pazienti, 62 meno di ieri. Scende anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 24.609 persone (-127). 80.758 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Resta ancora alto il numero dei guariti: oggi si registrano altre 1.822 unità che fanno salire il totale a 48.877 (ieri +2.128). Ad oggi, ci sono 108.237 positivi nel Paese con un decremento di 20 unità ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : 484 morti (in totale 24.144) - 108 persone positive (oggi 466) - 48.877 i guariti

