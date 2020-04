Coronavirus, Papa Francesco: “I politici cerchino il bene del paese” (Di lunedì 20 aprile 2020) Torna a parlare sull’emergenza Coronavirus Papa Francesco. Il pontefice chiede ai politici di fare il bene del paese e non del proprio partito. Il Coronavirus non è ancra sconfitto. I bollettini della Protezione Civile continuano a mostrare numeri in calo, eppure ancora si deve trovare un antivirale contro la pandemia. Nonostante ciò continuano i progressi … L'articolo Coronavirus, Papa Francesco: “I politici cerchino il bene del paese” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Il racconto di Ivano : “Papà ricoverato al San Raffaele morto per coronavirus - da Stato nessun aiuto”

