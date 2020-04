Coronavirus: Ordine psicologi Sicilia, 'siamo davvero pronti per la fase 2?' (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Ma davvero abbiamo già elaborato la condizione che ci ha costretti in casa sino ad oggi? Come si sta preparando la nostra mente al nuovo corso delle cose? Quali le attenzioni da prendere per affrontare senza ricadute psicologiche questo momento?". Per rispondere a queste domande, l'Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, "attento alle tematiche legate alla salute mentale sia in questa emergenza che in tempi più “normali”, si è avvalso della riflessione del consigliere dell'Ordine e stimato psicoterapeuta, Calogero Lo Piccolo". "Ecco quali sono i principali meccanismi da tenere in considerazione e anche qualche piccolo suggerimento utile che può facilitare un sereno ritorno alla normalità che, pian piano proveremo a riconquistare": “I processi di elaborazione degli accadimenti non sono immediati, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - dalle forze dell’ordine 8 - 6 milioni di controlli

Coronavirus - dalle forze dell'ordine 8 - 6 milioni di controlli

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 8800 persone denunciate ieri dalle forze dell’ordine in Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Maabbiamo già elaborato la condizione che ci ha costretti in casa sino ad oggi? Come si sta preparando la nostra mente al nuovo corso delle cose? Quali le attenzioni da prendere per affrontare senza ricaduteche questo momento?". Per rispondere a queste domande, l'deglidella Regionena, "attento alle tematiche legate alla salute mentale sia in questa emergenza che in tempi più “normali”, si è avvalso della riflessione del consigliere dell'e stimato psicoterapeuta, Calogero Lo Piccolo". "Ecco quali sono i principali meccanismi da tenere in considerazione e anche qualche piccolo suggerimento utile che può facilitare un sereno ritorno alla normalità che, pian piano proveremo a riconquistare": “I processi di elaborazione degli accadimenti non sono immediati, ...

LaStampa : Parla Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei medici: farà parte della task force voluta da Cirio. - riotta : Il voto in ordine sparso della politica italiana in Europa sui provvedimenti economici, per qualche partito in ordi… - repubblica : Coronavirus, Lopalco: 'Ci aspetta un’estate di sacrifici senza movida e lidi affollati. La parola d’ordine sarà: te… - TV7Benevento : Coronavirus: Ordine psicologi Sicilia, 'siamo davvero pronti per la fase 2?' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Ordine psicologi Sicilia, 'siamo davvero pronti per la fase 2?'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ordine Coronavirus: Marsilio, la parola d'ordine è ripartire Regione Abruzzo Artigianato: partiti oggi i primi bonifici della cassa integrazione, il Fondo ha iniziato oggi a erogare le prime quote in Liguria

Sono a oggi 4.289 le imprese artigiane liguri che hanno chiesto l’intervento del Fondo dell’artigianato (Fsba), gestito all’interno dell’Ente bilaterale ligure (Eblig), per la cassa integrazione di ...

Chi ha sbagliato di più: tutti gli errori della gestione italiana della crisi coronavirus

Giovane, sportivo, senza malattie pregresse: nessuno pensa al nuovo coronavirus. Invece è così ... condivisa fra le diverse istituzioni coinvolte – la presidenza del consiglio, il ministero della ...

Sono a oggi 4.289 le imprese artigiane liguri che hanno chiesto l’intervento del Fondo dell’artigianato (Fsba), gestito all’interno dell’Ente bilaterale ligure (Eblig), per la cassa integrazione di ...Giovane, sportivo, senza malattie pregresse: nessuno pensa al nuovo coronavirus. Invece è così ... condivisa fra le diverse istituzioni coinvolte – la presidenza del consiglio, il ministero della ...