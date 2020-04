Coronavirus | Oms prende posizione contro Ricciardi | “Non ci rappresenta”

Leggi su chedonna

(Di lunedì 20 aprile 2020)L’Oms, organizzazione mondiale della sanità, ha presoWalteraffermando che il suo pensiero non li rappresenta Continua il dibattito in merito a ciò che accade nel mondo in merito alla pandemia da. Nelle scorse ore, come riportato dal portale Huffing Post. L‘Oms, organizzazione mondiale della sanità, ci ha tenuto … L'articoloOms: “Non ci rappresenta” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it