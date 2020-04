Coronavirus | Oms prende le distanze da Walter Ricciardi | Salvini chiede dimissioni

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il nome e il volto disono diventati una delle costanti nella narrazione dell’emergenza, consulente del Governo spesso ospite in varie trasmissioni per fare il punto sull’epidemia. Nelle scorse ore, è esplosa la bufera su un suo tweet riguardante Donald Trump che, secondo l’Ansa, ha poi registrato una presa di posizione da parte dell’Oms. E l’opposizionele sue. L’Oms su: “Non rappresenta nostre opinioni” Con una nota, riportata dall’Ansa, l’Organizzazione mondiale della Sanità avrebbe preso ledaproprio nel giorno in cui un tweet su Trump ha fatto esplodere la polemica. In sintesi, nella comunicazione diffusa dall’Oms sarebbe stato precisato che le opinioni espresse dallo stesso “non rappresentano ...