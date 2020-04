Coronavirus | Oms prende le distanze da Ricciardi che aveva attaccato Trump

VittorioSgarbi : #coronavirus Siamo alle barzellette. Oggi l'Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentat… - RaiNews : Nota dell'Organizzazione #Oms #Coronavirus - Agenzia_Ansa : L'Oms prende le distanze da Ricciardi, 'Opinioni sue'. Dopo le affermazioni su Trump #Coronavirus #Covid_19 #Trump… - BUGMIR : Q , STA ARRIVANDO E RIPULIRA' LA FECCIA DEL DEEP STATE ... Una nota dell'Organizzazione Coronavirus. Oms prende l… - Mania48Mania53 : RT @cris_cersei: #Ricciardi è quello che minaccia 'secondo ondate' se non restiamo rinchiusi come vuole lui. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms

NEW YORK – Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione: lo rileva l’Oms in una nota nel ...A far scattare la presa di distanza da parte dell’Oms è stato un tweet di Walter Ricciardi con un video in cui si vedono diverse persone picchiare un pupazzo di Donald Trump. Anche a proposito del ...