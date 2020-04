Coronavirus | Oms e Wto | “Assicurare la fornitura di farmaci e dispositivi oltre il

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Assicurare le forniture di medicinali esanitari per la lotta a Covid-19confine. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) si impegnano a rispondere “efficacemente alla situazione, collaborando con altre organizzazioni internazionali. È necessaria un’azione globale e coordinata per far fronte alle straordinarie sfide poste dalla pandemia alla salute delle persone”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Roberto Azevêdo, direttore generale del Wto e Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. La lotta a Covid-19 “può essere ostacolata da inutili interruzioni del commercio globale e delle catene di approvvigionamento. Le decisioni di politica commerciale dei governi influenzano in modo significativo sia il reperimento di ...