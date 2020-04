Coronavirus | OMS | anche senza lockdown la pandemia continua

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – La fine delnon vuol dire che lasia finita. Il monito arriva dal Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del suo consueto briefing sul: “I cosiddettipossono aiutare a ridurre la pressione su un Paese, ma non possono eliminare la– ha sottolineato il Direttore dell’OMS – vogliamo ribadire ancora una volta che l’allentamento delle misure non significa la fine dellain nessun Paese”. Ghebreyesus ha sottolineatoche “tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare, testare, isolare e curare ogni caso” di Covid-19. Il direttore ha dell’OMS ha fatto sapereche a livello globale sono oltre 600 gli ospedali che sono pronti a reclutare pazienti ...