Coronavirus | oltre 108 000 i positivi in Italia Sileri | “Sport amatoriale per 40

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in17.09 – Rinviata la Giornata Mondiale della Gioventù E’ stata rinviata di un anno la Giornata Mondiale della Gioventù. Il Papa ha deciso lo slittamento anche dell’incontro Mondiale delle famiglie. 17.05 –: “Sportper 40 minuti” In un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il viceministroha annunciato il possibile via libera per lo sportindividuale per “40 minuti al giorno“. 16.40 – Morto l’attore Philippe Nahon E’ morto perl’attore francese Philipp Nahon. Nella sua carriera collaborazioni anche ...