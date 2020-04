Coronavirus | oggi in Sicilia record di 31 guariti | 21 solo a Catania! Tutti i dati

(Di lunedì 20 aprile 2020)estremamente positivi anchedalla Regione: su 1.601 tamponi, i nuovi casi di positività accertata alsono stati soltanto 42. La percentuale dei positivi sui tamponi è dell’2,6%: significa che il 97,4% dei tamponi effettuati è risultato negativo. Abbiamo avuto inoltre un boom di, ben 31 in ungiorno, di cui 21 a Catania. Dall’inizio dell’epidemia insono stati accertati 2.759 casi di persone contagiate, a fronte di 51.373 tamponi effettuati: appena il 5,3% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa d’Italia dopo quella della Calabria. Ini morti sono 203, i346, quindi le persone attualmente ammalate sono 2.210. Di questi, soltanto 39 sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva dell’isola, meno del 2% del totale, un ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Siamo alle barzellette. Oggi l'Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentat… - zaiapresidente : ?? “Nessuno osi affermare che noi pensiamo solo al dio denaro”. La mia intervista al @Corriere di oggi. #coronavirus… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma in corso sanificazioni straordinarie cassonetti. Ad oggi oltre 200mila interventi con igienizza… - gabelmanu : ?????? Calano , calano ...si va verso lo ZERO contagi - Paolovezzani : Prendo due frasi del Grande Prof. Mario Campanacci: gioco di squadra, rapporti internazionali. Così oggi abbiamo D… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Sky Sport

È stata uccisa dal Covid-19, purtroppo uno dei tantissimi decessi che hanno falcidiato la provincia di ... a proposito della possibile ripresa del campionato di serie A. "Le priorità del Paese oggi ...di fake news. C' è un' inchiesta della Procura e una della Corte dei Conti. Ci sono 48 determine e 130 milioni di euro impegnati per comprare beni e servizi per l' emergenza Coronavirus. Un prezzo ...