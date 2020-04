Coronavirus, oggi in Italia soltanto 2.256 nuovi casi: non erano così pochi da 40 giorni! Bilancio supera 24 mila morti (Di lunedì 20 aprile 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia sono sempre più incoraggianti: oggi è diminuito sensibilmente il numero di morti, sono aumentati i guariti e continuano a svuotarsi gli ospedali. La protezione civile, infatti, ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 454 morti, 1.822 guariti e 2.256 nuovi casi. Era dall’11 marzo che non c’erano così pochi nuovi positivi in Italia. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 181.224 contagiati 24.114 morti 48.877 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 108.237, per la prima volta in calo rispetto al giorno precedente. Questi pazienti sono così suddivisi: 24.906 ricoverate in ospedale (22%) 2.537 ricoverate in terapia intensiva (3%) 80.758 in isolamento domiciliare (75%) Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - lunedì 20 aprile

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ...

BTp: iniziano male settimana decisiva tra eurobond e rating S&P - FOCUS

Anche oggi la Cancelliera Angela Merkel ha ribadito l'intenzione di essere solidale con ... sul rating del Portogallo (da positivo a stabile), giustificando la decisione con le conseguenze che ...

