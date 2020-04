Coronavirus, oggi 2.256 nuovi casi: non erano così pochi dall’11 marzo! (Di lunedì 20 aprile 2020) E’ stato appena pubblicato il bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, è stato aggiornato il numero in Italia che riguarda morti, guariti e contagiati. oggi è diminuito sensibilmente il numero di morti, sono aumentati i guariti e continuano a svuotarsi gli ospedali. La protezione civile, infatti, ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 454 morti, 1.822 guariti e 2.256 nuovi casi. Era dall’11 marzo che non c’erano così pochi nuovi positivi in Italia. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 181.224 contagiati 24.114 morti 48.877 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 108.237, per la prima volta in calo rispetto al giorno precedente. Questi pazienti sono così suddivisi: 24.906 ricoverate in ospedale (22%) 2.537 ricoverate in terapia ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : 484 morti (in totale 24.144) - 108 persone positive (oggi 466) - 48.877 i guariti

E' stato appena pubblicato il bollettino valido per l'emergenza, è stato aggiornato il numero in Italia che riguarda morti, guariti e contagiati.è diminuito sensibilmente il numero di morti, sono aumentati i guariti e continuano a svuotarsi gli ospedali. La protezione civile, infatti, ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 454 morti, 1.822 guariti e 2.256. Era dall'11 marzo che non c'cosìpositivi in Italia. Il bilancio complessivo dell'Italia è adesso di: 181.224 contagiati 24.114 morti 48.877 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 108.237, per la prima volta in calo rispetto al giorno precedente. Questi pazienti sono così suddivisi: 24.906 ricoverate in ospedale (22%) 2.537 ricoverate in terapia ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Lio Bar in vendita, ma non chiude: riapriremo il prima possibile con una grande festa

“Ho ricevuto decine e decine di chiamate oggi”, spiega Torregiani a BsNews.it ... Nessuna chiusura dovuta al Coronavirus, dunque, anche se la crisi pesa non poco su tutto il settore ...

Amministrative rinviate, si terranno tra metà settembre e dicembre

Il Cdm ha dato via libera oggi al decreto che fa slittare le elezioni di primavera, per l'emergenza coronavirus. Contro il riunvio si era espresso duramente il presidente della Regione Veneto. In ...

