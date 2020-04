Coronavirus, nuovi casi a Fondi, Aprilia e Anzio: il bollettino della Asl (Di lunedì 20 aprile 2020) Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 5 nuovi casi positivi, di cui 4 trattati a domicilio. A comunicarlo è la Asl di Latina. I casi sono distribuiti nei Comuni di: Fondi (2) Aprilia (2) Anzio (1) Si è registrato inoltre il decesso di un paziente, residente e Fondi, presso il Reparto di Medicina Covid dell’Ospedale S.M. Goretti. Complessivamente, sono 730 le persone in isolamento domiciliare.I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono quattro. Parallelamente 6.846 persone hanno terminato il periodo di isolamento. Coronavirus, nuovi casi a Fondi, Aprilia e Anzio: il bollettino della Asl su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : Roma - 23 nuovi contagi. Nel Lazio 60 positivi. D'Amato : «Dati più bassi da oltre un mese»

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'ospedale #Niguarda di Milano chiude una terapia intensiva per il calo negli ultimi giorni di nuovi… - fattoquotidiano : Coronavirus – Artigiani, piccoli imprenditori, badanti e anche chi lavorava in nero: viaggio tra i nuovi poveri di… - fabio63c5 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, la svolta di Napoli: zero nuovi contagi e niente decessi in 24 ore - MinnilluMago : RT @repubblica: Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore -

