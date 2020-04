Coronavirus | nuova denuncia dalla casa di riposo degli artisti di Milano | «Ero malato e

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie «Non è un’isola felice come vogliono far credere». Nelladi“Giuseppe Verdi” diun ospite, che ancora vive nell’albergo e ha preferito restare anonimo per paura di ritorsioni, racconta di essersi ama fine febbraio e che, nonostante le continue richieste di essere messo in isolamento, la sua domanda è stata accolta con settimane di ritardo, compromettendo la salute di tutti gli altri membri della. Una testimonianza che arriva a pochi giorni da quella di Sofia Marzorati, nipote del signor Sergio – ex musicista – morto proprio all’interno della Verdi con un quadro clinico che, secondo la ragazza, faceva pensare a un «caso dain piena regola». Negli scorsi giorni ladi cura ...