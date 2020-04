Coronavirus, Novak Djokovic contro vaccino/ "Non vorrei essere costretto a farlo" (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, Novak Djokovic si dichiara contrario all'eventuale vaccino: "Non vorrei essere costretto a farlo per poter viaggiare e giocare" ha detto in merito all'argomento. Leggi su ilsussidiario Tennis - Novak Djokovic cuore d’oro : il n.1 del mondo dona un milione di euro alla Serbia per l’emergenza Coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020)si dichiara contrario all'eventuale: "Nonper poter viaggiare e giocare" ha detto in merito all'argomento.

Eurosport_IT : La presa di posizione del tennista serbo?? #coronavirus ?? - LukeYellow46 : RT @sono_farmaci: La propaganda continua a vele spiegate. Il vaccino non esiste e non si può ancora sapere se mai esisterà o quanto sarà e… - GioChirilly : RT @sono_farmaci: La propaganda continua a vele spiegate. Il vaccino non esiste e non si può ancora sapere se mai esisterà o quanto sarà e… - GPeppe34N : RT @Eurosport_IT: La presa di posizione del tennista serbo?? #coronavirus ?? - nandopagliara : RT @Eurosport_IT: La presa di posizione del tennista serbo?? #coronavirus ?? -