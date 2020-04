Coronavirus, niente voto in estate. Il governo rinvia all’autunno elezioni e referendum (Di lunedì 20 aprile 2020) Disco verde del Consiglio dei ministri al rinvio delle elezioni amministrative. La decisione, oltre alle sette regioni che avevano già dovuto spostare, causa Coronavirus, l’appuntamento con le urne – Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta – interessa anche 1137 Comuni. Di questi, 18 sono capoluoghi di provincia. L’ipotesi che sembra profilarsi è quella di un election day per le elezioni regionali e il referendum confermativo, da svolgersi tra settembre e ottobre. Le Regioni interessate avranno autonomia nella scelta della data tra settembre e ottobre per le consultazioni che le riguardano. Al voto 7 Regioni e oltre 1000 Comuni La consultazione referendaria riguarda invece il taglio del numero dei parlamentari. Si doveva inizialmente svolgere alla fine di marzo, ma anche in questo caso il Coronavirus ne ... Leggi su secoloditalia Fase 2 Coronavirus : lockdown dopo 17 giorni non serve a niente?

La Regina Elisabetta compie 94 anni - ma niente colpi di cannone per il coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus niente Coronavirus, niente code alle banche di Milano per richiedere liquidita' - Italia Agenzia ANSA Coronavirus: regole Tribunale Milano, 'limitare movimenti'

Gli "spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile", sono vietati gli "assembramenti di più di due persone", niente abbracci e strette di mano, in ascensore si ...

Brindisi, ospedale Perrino. M5S: “Sospensione percorsi Covid-19 dimostra la gestione fallimentare della sanità di Emiliano”

A nulla servono i gesti di ringraziamento se li si lascia poi lavorare in queste condizioni. Oggi la provincia di Brindisi paga ancora una volta le scelte di una politica regionale assente e che non ...

