Coronavirus, nelle Marche e in Lombardia stop ai nuovi contagi non prima di fine giugno: lo studio dell’Osservatorio sulla Salute delle Regioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLe prime saranno Basilicata e Umbria, le ultime Marche e Lombardia. Queste ultime due vedranno l’azzeramento dei nuovi contagi da Coronavirus non prima della fine di giugno: la data stimata è il 27 per le Marche e 28 per la Lombardia. A rilevarlo è una proiezione dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni. «L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane ha effettuato un’analisi con l’obiettivo di individuare, non la data esatta, ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi – spiega il Dottor Solipaca – e si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al 17 aprile», si legge nel rapporto. Le proiezioni, spiega ... Leggi su open.online Sei medici morti nelle ultime ore. Sale a 137 il bilancio dei camici bianchi che hanno perso la vita a causa del Coronavirus

Coronavirus - le stime dell'Osservatorio salute : «Ecco quando ci saranno zero contagi nelle regioni - Campania salva dal 9 maggio»

