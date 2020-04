Coronavirus | nel weekend sono ben 17 mila i denunciati | tutti i numeri

Agenzia_Ansa : Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 160mila morti nel mondo. Negli Usa quasi 40mila vittime #ANSA - folucar : RT @Radio3scienza: L'HIV è una zoonosi. Così come la SARS e la MERS. Le zoonosi sono tantissime, ma il nuovo #coronavirus è entrato in cont… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - 8.700 denunciati, 17mila nel weekend -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, prime riaperture in Germania e Norvegia. In Gran Bretagna riappare il principe Filippo la Repubblica Coronavirus, in Brianza 4.098 positivi. Gli aggiornamenti dei sindaci

Nel consueto videomessaggio serale il Sindaco ringrazia tutti tutti coloro che non ... Sono trascorsi quasi 10 giorni dall’ultimo comunicato e in questo periodo a Bellusco si sono registrati solo 2 ...

Coronavirus Modica, nuovo ricovero per Covid 19 in Malattie Infettive

Modica – Nuovo ricovero per Covid 19 nella notte nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. Si tratta di una donna di 78 anni di ...

