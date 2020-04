Coronavirus | nel periodo marzo-aprile a Napoli decessi diminuiti del 7% rispetto al 2019

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nelprimo-172020 icomplessivi asono stati 1567 contro i 1686 dell’analogodel. La mortalità nel capoluogo partenopeo ha quindi registrato un -7,05%. Lo rende noto il comune die’ l’unico capoluogo di regione che, con i dati finora disponibili, registra un calo di mortalita’al. I dati Istat per il-42020 registrano +54,4% a Genova, +49,3% a Milano, +22% a Bologna. Per lo stessoi dati del comune di Bari indicano +18,9%. I dati del comune di Roma per il mese diindicano +1,17% L'articolo, neldel 7%alproviene da Ildenaro.it.