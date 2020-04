Coronavirus | multa di 533 euro a un infermiere | “Tornavo a casa dal lavoro”

(Di lunedì 20 aprile 2020)a Napoli: Davide Brignola (to di 533mentre tornava dal lavoro) ha raccontato a Radio CRC l’incredibile vicenda. In diretta a ‘Fuori la Radio’, giornale radio condotto da Antonio Esposito e in onda su Radio CRC, è intervenuto Davide Brignola,to di 533mentre tornava adopo il lavoro: “In mattinata ieri sono stato chiamato da una paziente in zona Vomero, alle 18.30 ho effettuato la mia prestazione e stavo tornando a-afferma l’- Ero nella mia auto, con la mascherina sul sediolino. Sono stato fermato a piazza Medaglie D’oro da una pattuglia della Polizia, che ha fatto una serie di domande; ho fatto presente cosa avevo fatto, presentando anche il tesserino da. La cosa che più mi ha colpito è che mi hanno fatto notare che ero senza mascherina e da ...

I militari, in questo momento emergenziale, sono chiamati a coadiuvare i comandi provinciali del corpo nell’attività di controllo sul rispetto della normativa per la lotta alla diffusione del contagio ...Per quanto riguarda le multe stradali per Coronavirus bisogna ricordare che a causa dell’emergenza sono state modificate sia le tempistiche che le modalità di pagamento di tutte le sanzioni per ...