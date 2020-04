borghi_claudio : @MoresiIlaria @mattweuu Vi racconto una storia: il 'lago di Como che ha la forma di un uomo' è l'inizio della canzo… - repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - RaiNews : Morto per #coronavirus lo scrittore #Sepulveda, aveva 71 anni - stefanozana : RT @s_tamburini: Sarà un po' dura spiegare ai parenti di un morto per coronavirus che si sarebbe potuto salvare grazie a un tampone prevent… - scribanirossif : RT @Libero_official: A #nonèlarena Massimo #Giletti si scaglia contro il decreto per la Fase2 del #coronavirus: 'Incomprensibile, o questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto Coronavirus, morto l'epidemiologo Andrea Farioli, i colleghi: si sentiva stanco ma non voleva mollare Il Messaggero Coronavirus, a Ravenna cinque nuovi casi e nessun morto

I dati, diffusi oggi (domenica 19 aprile) dalla Regione, sembrano quindi rassicurare chi temeva l’esplosione di nuovi casi dopo la scoperta di focolai nelle case di riposo, in particolare… Leggi ...

Luca Zaia: «Non siamo irresponsabili: nella Fase 2 si convive con il virus. Il 74% delle case di riposo non ha positivi» Diretta

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia. Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, domenica 20 aprile, su Facebook. Il bollettino di oggi 20 aprile ...

