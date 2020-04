Coronavirus: morti altri 5 medici, il bilancio delle vittime sale a 136 (Di lunedì 20 aprile 2020) altri 5 medici hanno perso la vita a causa del Coronavirus in Italia: il totale delle vittime sale a 136. Si tratta di Carmela Laino, specialista in pediatria e stomatologia, Nicola Cocucci, specialista in odontoiatria e medicina legale, Alessandro Preda, medico di famiglia, Italo D’Avossa, virologo e immunologo, e Renato Pavero, medico del 118. L’aggiornamento è fornito dalla federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che riporta nel suo portale l’elenco dei colleghi deceduti. Secondo i dati aggiornati a ieri dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 17.306 gli operatori sanitari contagiati.L'articolo Coronavirus: morti altri 5 medici, il bilancio delle vittime sale a 136 Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Germania : 4.642 morti - 145.743 casi/ Berlino - moschee in crisi economica

