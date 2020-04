Coronavirus: Milano, giornata di audizioni su Pio Albergo Trivulzio (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – giornata di audizioni per alcuni dei medici, degli infermieri e dei parenti degli anziani ospiti morti per cause da accertare, tra marzo e aprile, nella struttura del Pio Albergo Trivulzio e su cui indaga la magistratura milanese nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi. Le persone informate sui fatti vengono sentite, a causa del Coronavirus, in videoconferenza. L’indagine ipotizza i reati di epidemia colposa e omicidio colposo in relazione a presunte irregolarità nei protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio del Covid-19. Solo in alcuni casi la causa dell’infezione è stata accertata dai tamponi, risultati positivi, mentre per altre decine di decessi non è stato possibile stabilire il motivo della morte. Alcuni dei dipendenti ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus Lombardia - in calo contagi e morti. Ma crescono i casi a Milano

Coronavirus in Lombardia - calano ricoveri e terapie intensive ma i morti sono 163 in 24 ore. Aumentano i casi a Milano.

Coronavirus Lombardia - i dati di lunedì 20 aprile : calano ricoveri e terapie intensive - ma in aumento casi a Milano (Di lunedì 20 aprile 2020), 20 apr. (Adnkronos) –diper alcuni dei medici, degli infermieri e dei parenti degli anziani ospiti morti per cause da accertare, tra marzo e aprile, nella struttura del Pioe su cui indaga la magistratura milanese nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi. Le persone informate sui fatti vengono sentite, a causa del, in videoconferenza. L’indagine ipotizza i reati di epidemia colposa e omicidio colposo in relazione a presunte irregolarità nei protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio del Covid-19. Solo in alcuni casi la causa dell’infezione è stata accertata dai tamponi, risultati positivi, mentre per altre decine di decessi non è stato possibile stabilire il motivo della morte. Alcuni dei dipendenti ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'ospedale #Niguarda di Milano chiude una terapia intensiva per il calo negli ultimi giorni di nuovi… - caritas_milano : Emergenza #CoronaVirus: 16500 famiglie raggiunte dagli aiuti alimentari di Caritas Ambrosiana Fra non molto le dis… - repubblica : Coronavirus, il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo: 'Ora torniamo a respirare' - Maximix1970 : RT @repubblica: Coronavirus, il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo: 'Ora torniamo a respirare' https:… - OperaFisista : Coronavirus, va a prendere la moglie operatrice sociosanitaria invalida: multa da 533 euro a Vimodr… -