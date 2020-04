Coronavirus: Meloni, ‘monitorare immigrati razzista, ma no italiani’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Monitorare gli immigrati irregolari sul territorio italiano dicevano fosse razzista e impossibile perché non esistevano strumenti. Poi d’improvviso con il Coronavirus la sinistra ha scoperto le task force, i droni, gli elicotteri, i braccialetti e le app per tracciare ogni minimo spostamento degli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo Coronavirus: Meloni, ‘monitorare immigrati razzista, ma no italiani’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Meloni - ‘governo consenta cibo da asporto a tutti i ristoranti’

Coronavirus - Meloni sulla Fase 2 : “Costa meno sanificare i posti di lavoro che tenere chiuso”

L’idea del Pd : «Regolarizziamo i clandestini per combattere il coronavirus». La Meloni : «Follia» (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Monitorare gliirregolari sul territorio italiano dicevano fossee impossibile perché non esistevano strumenti. Poi d’improvviso con illa sinistra ha scoperto le task force, i droni, gli elicotteri, i braccialetti e le app per tracciare ogni minimo spostamento degli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo, ‘monitorare, ma no italiani’ CalcioWeb.

pietro48112856 : RT @FratellidItalia: Coronavirus, Meloni: Più solidarietà in lettera due turisti tedeschi che da Merkel e UE a trazione tedesca https://t.c… - rubiu_antonello : RT @FratellidItalia: Coronavirus, Meloni: Su app tracciamento digitale non basta ordinanza, ma almeno su questo Governo avvii confronto in… - FabioDiSabatin4 : @GiorgiaMeloni La premessa del post è falsa e il finale divisivo. La Meloni ai tempi del Coronavirus, una grande statista... - Andyphone : RT @FratellidItalia: Coronavirus, Meloni: Più solidarietà in lettera due turisti tedeschi che da Merkel e UE a trazione tedesca https://t.c… - aldocardoni : Coronavirus, Meloni: Più solidarietà in lettera due turisti tedeschi che da Merkel e UE a trazione tedesca… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Meloni «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera Coronavirus: Meloni, ‘monitorare immigrati razzista, ma no italiani’

Poi d’improvviso con il Coronavirus la sinistra ha scoperto le task force, i droni, gli elicotteri, i braccialetti e le app per tracciare ogni minimo spostamento degli italiani”. Lo scrive su Facebook ...

Coronavirus Italia, la ministra: "Pensiamo a mascherine e guanti anche per i bimbi"

Giorgia Meloni: "Impensabile che basti una semplice ordinanza per diffondere il software ... Veneto, 192 casi in più Sono 16.127, 192 in più rispetto a ieri, i casi positivi al Coronavirus dall'inizio ...

Poi d’improvviso con il Coronavirus la sinistra ha scoperto le task force, i droni, gli elicotteri, i braccialetti e le app per tracciare ogni minimo spostamento degli italiani”. Lo scrive su Facebook ...Giorgia Meloni: "Impensabile che basti una semplice ordinanza per diffondere il software ... Veneto, 192 casi in più Sono 16.127, 192 in più rispetto a ieri, i casi positivi al Coronavirus dall'inizio ...