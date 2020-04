Coronavirus | medico | “Bisogna considerare prevalenza e velocità di crescita | siamo

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’analisi pubblicata oggi dalla Fondazione Gimbe “smentisce il frazionamento dell’Italia in nord, centro e sud perché le variabili da tenere in considerazioni sono la ‘’, cioè il numero di casi per quell’area geografica, e la velocità di, cioè l’incremento percentuale non giornaliero ma settimanale. La mappa che viene restituita ci fa vedere che la maggior parte delle regioni ha ancora unasettimanale dei casi del 5-6%, è una percentuale ancora troppo elevata“: lo ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, ospite di 24 Mattino su Radio 24. Per Cartabellotta “queste due settimane prima del 4 maggio bisognerebbe utilizzarle al meglio per scrivere il piano del come, altrimenti inseguiamo ipotesi di riapertura non confermate dai numeri. Il ...