Coronavirus | medici morti | sale a 137 il totale delle vittime

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus medici Coronavirus: Sale a 131 il numero dei medici morti per il virus - Salute & Benessere Agenzia ANSA Sestu, la bella notizia: altre due persone sono uscite dal tunnel del Coronavirus

Negli ultimi giorni il numero di persone risultate positive al Coronavirus è di 13. Due sono ancora ricoverate in terapia intensiva, mentre undici si trovano nel loro domicilio monitorate ...

Coronairus, altre sei vittime tra i medici. Da inizio epidemia sono 137

ROMA – Altri sei medici hanno perso la vita a causa dell’epidemia di coronavirus. Ad oggi, 20 aprile, sono 137. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che ...

