Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci' (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - "Hanno tentato di occultare le responsabilità del governo buttandola sulla contrapposizione con le Regioni. Praticamente, pretendevano che fossimo autonomi soltanto nell'emergenza. Hanno fatto un uso politico delle nostre difficoltà e della nostra tragedia". Così l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli parla - in un'intervista al quotidiano La Verità - dopo il secondo tampone negativo e un lungo ricovero in ospedale per il Coronavirus. Nei giorni scorsi non ha risparmiato parole dure - con tanto di audio colorito indirizzato al premier Giuseppe Conte - contro il governo. La pandemia sembra aver fatto crollare il mito della sanità lombarda e così anche il ministro Francesco Boccia chiede di ricentralizzare la sanità, ma per l'esponente di Forza Italia "Vanno a fare i ministri senza ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Mattinzoli - 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci' (2)

Coronavirus : Mattinzoli - ‘ancora positivo - auguro a malati di uscire da incubo’

Coronavirus : Mattinzoli - ‘Conte si vergogni - ha abbandonato la Lombardia’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - "Hanno tentato di occultare le responsabilità del governo buttandola sulla contrapposizione con le Regioni. Praticamente, pretendevano che fossimo autonomi soltanto nell'emergenza. Hanno fatto un uso politico delle nostre difficoltà e della nostra". Così l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandroparla - in un'intervista al quotidiano La Verità - dopo il secondo tampone negativo e un lungo ricovero in ospedale per il. Nei giorni scorsi non ha risparmiato parole dure - con tanto di audio colorito indirizzato al premier Giuseppe Conte - contro il governo. La pandemia sembra aver fatto crollare il mito della sanità lombarda e così anche il ministro Francesco Boccia chiede di ricentralizzare la sanità, ma per l'esponente di Forza Italia "Vanno a fare i ministri senza ...

Corriere : Mattinzoli (dall’ospedale) perde il controllo e insulta Conte: se viene in Lombardia ne prende tante - Noovyis : (Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci' (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci' (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci') Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci') Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mattinzoli Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci' LiberoQuotidiano.it Coronavirus: Mattinzoli, 'politica ha usato tragedia Lombardia per screditarci'

Così l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli parla – in un'intervista al quotidiano La Verità – dopo il secondo tampone negativo e un lungo ricovero in ospedale per il ...

Genova, il tir prova una manovra azzardata e fa "strage" di scooter

L'assessore lombardo Mattinzoli è uscito dalla terapia intensiva ... impegnati stamattina nei controlli per il Coronavirus, hanno sequestrato 10 motorini modificati per trasportare alimenti, come ...

Così l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli parla – in un'intervista al quotidiano La Verità – dopo il secondo tampone negativo e un lungo ricovero in ospedale per il ...L'assessore lombardo Mattinzoli è uscito dalla terapia intensiva ... impegnati stamattina nei controlli per il Coronavirus, hanno sequestrato 10 motorini modificati per trasportare alimenti, come ...