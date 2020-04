Coronavirus manipolato in laboratorio: la teoria di Luc Montagnier (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus manipolato in laboratorio: la teoria di Luc Montagnier Il Coronavirus è frutto di una manipolazione in laboratorio. A dirlo non è qualche blogger complottista, bensì il professor Luc Montagnier, premio Nobel 2008 per la Medicina in un’intervista radiofonica. Secondo il Nobel, il Coronavirus si sarebbe accidentalmente diffuso da un laboratorio cinese a Wuhan specializzato per la ricerca sui vaccini, nella fattispecie nell’ambito della ricerca per un vaccino contro l’Aids. Ed è singolare proprio il fatto che questa dichiarazione venga da Montagnier che nel 2008 vinse il Nobel per aver a lungo lavorato sul rapporto tra il virus dell’Hiv e l’epidemia di Aids.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus manipolato per ricavarne un vaccino anti-Aids Il genoma Rna del Coronavirus, stante a quando dichiarato ... Leggi su termometropolitico Il nobel per la medicina Montagnier : ««Coronavirus manipolato in laboratorio - rilasciato a Wuhan per sbaglio. Ecco perché»

