Coronavirus | l' ultimo aggiornamento della Campania | i dati provincia per provincia

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Con le Regioni guai a dividersi. Il calcio? E' l'ultimo problema' #Coronavirus #ANSA @robersperanza - RegioneLazio : Roma si avvicina a crescita zero. I nuovi casi di coronavirus registrati nella Capitale sono appena 22, da tempo no… - SkyTG24 : Coronavirus, folla a Saviano per l'ultimo saluto al sindaco medico - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Tamponi nel carcere di Tolmezzo: 240 quelli effettuati, nessun caso positivo: “Nessun caso positivo al coronavirus è em… - Penitenziaria1 : Tamponi nel carcere di Tolmezzo: 240 quelli effettuati, nessun caso positivo: “Nessun caso positivo al coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimo

L'attore si riferisce alle numerose critiche piovute su Fontana a causa dell'alto numero di vittime di Coronavirus nella sua regione. Come abbiamo detto in precedenza, Boldi non vede la sua Irene dall ...Un minuto che è sembrato durasse un’ora, nel quale tanti si sono fermati e sono volati col pensiero a quel bimbo che adesso non c’è più. Le restrizioni dovute al coronavirus, purtroppo, hanno impedito ...