Coronavirus, l’ottimismo di Le Foche: “Torneremo presto alla vita di sempre” (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus: a Domenica In, l’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, Francesco Le Foche, ha dichiarato che “il virus tende ad autospegnersi, torneremo presto alla vita di sempre”. Ieri pomeriggio su Rai 1, nel corso di Domenica In (trasmissione condotta da Mara Venier), è intervenuto Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, con il quale la conduttrice ha fatto il punto sulla situazione del Coronavirus in Italia. Le sue dichiarazioni sono improntate all’ottimismo: “Le persone che hanno necessità di terapie intensive sono diminuite, quindi la situazione è in miglioramento -afferma l’immunologo- Nei luoghi di eccellenza, come la Lombardia e il Piemonte, il sistema sanitario nazionale è stato molto stressato, nelle altre regioni meno, ma ora per fortuna si è decompresso. Il Lazio ha tenuto ... Leggi su 2anews Coronavirus in Italia - l’ottimismo dell’infettivologo Galli : “Sembra che epidemia stia rallentando”

