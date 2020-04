Coronavirus, Lopalco sulla Fase 2: «Non basta considerare il rischio contagio». Riaperture solo con più tamponi e sorveglianza (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieL’epidemia di Coronavirus in Italia, come altrove, è stata accompagnata da una profusione di dati e statistiche di ogni tipo. Ma di quali indicatori bisogna tenere conto per tenere sotto controllo l’epidemia durante la Fase due? Secondo Pierluigi Lopalco docente di Igiene all’università di Pisa e coordinatore della task force sanitaria della Regione Puglia, non basta tenere conto della velocità di trasmissione dei casi Covid o del numero totale dei nuovi contagi. Intervenendo sul portale del virologo Roberto Burioni, Medical Facts, Lopalco sostiene che non c’è da fidarsi del valore di R0, che indica quante persone infetta un paziente positivo al nuovo Coronavirus, né tanto meno del numero di casi che tende a zero, visto le lacune più volte ... Leggi su open.online Coronavirus Puglia Osservatorio Nazionale - dal 7 maggio nessun contagio più ma Lopalco precisa qualcosa

Coronavirus fase 2 - Lopalco : “Ecco i 5 fattori da prendere in considerazione”

Coronavirus - Pierluigi Lopalco : “La discesa dei contagi è lenta - nella fase 2 bisognerà limitare il contatto con persone di altri nuclei familiari” (Di lunedì 20 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieL’epidemia diin Italia, come altrove, è stata accompagnata da una profusione di dati e statistiche di ogni tipo. Ma di quali indicatori bisogna tenere conto per tenere sotto controllo l’epidemia durante ladue? Secondo Pierluigidocente di Igiene all’università di Pisa e coordinatore della task force sanitaria della Regione Puglia, nontenere conto della velocità di trasmissione dei casi Covid o del numero totale dei nuovi contagi. Intervenendo sul portale del virologo Roberto Burioni, Medical Facts,sostiene che non c’è da fidarsi del valore di R0, che indica quante persone infetta un paziente positivo al nuovo, né tanto meno del numero di casi che tende a zero, visto le lacune più volte ...

repubblica : Coronavirus, Lopalco: 'Ci aspetta un’estate di sacrifici senza movida e lidi affollati. La parola d’ordine sarà: te… - Anna00629556 : RT @Lanf040264: #Lopalco: 'Non c'è solo R0 da tenere d'occhio', ma bisogna avere tamponi per affrontare eventuali focolai di ritorno, ricos… - infoitsalute : Coronavirus, Lopalco avverte: 'Distanziamento sociale in fase 2' - Lanf040264 : #Lopalco: 'Non c'è solo R0 da tenere d'occhio', ma bisogna avere tamponi per affrontare eventuali focolai di ritorn… - rep_bari : Coronavirus, in Puglia previsione 'zero contagi' dal 7 maggio. Lopalco: 'Ma non significa che virus sparirà' [aggio… -