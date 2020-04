Coronavirus | l’Oms prende le distanze da Walter Ricciardi | “Non lavora per l’agenzia e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020), che è consigliere del ministero della Sanità durante l’emergenza Covid-19, rappresenta l’Italia nel comitato esecutivo dell’Oms dal 2017 e continuerà a farlo fino al 2020. Ma l’Organizzazione mondiale della Sanità, in una nota indirizzata alla stampa italiana, invita i giornalisti a “evitare espressioni che suggeriscano che il professorlavori per l’Oms o che la rappresenti”. Non rappresentano quindi necessariamente il punto di vista dell’organizzazione le opinioni espresse daanche a proposito del Covid-19. La sua posizione professionale è quella di docente di Igiene e Medicina preventiva presso l’università Cattolica di Roma. La presa didell’agenzia Onu arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del vicepresidente aggiunto dell’Oms ...