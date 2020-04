Coronavirus: Livolsi & Partners, creare fondo da 100 mld per far ripartire l'Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (LabItalia) - Andare oltre i 1.000 miliardi per l'emergenza Coronavirus stanziati dall'Europa tramite Bei (Banca europea degli investimenti), Sure (cassa integrazione) e Mes, il fondo salva-Stati. E' necessario un fondo di 100 miliardi pubblico-privato (60 pubblici, 40 privati), denominato ‘L'Italia che sarà', quale leva finanziaria per poter intervenire con investimenti per un ammontare di circa 200 miliardi di euro per rilancio del paese, dei lavoratori e delle imprese”. E' la proposta cui arriva lo studio realizzato dalla Livolsi & Partners spa per conto di ‘Semplice Italia', associazione presieduta da Ubaldo Livolsi, già ceo di Fininvest che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum. “L'Italia - spiega - ha il vantaggio di essere stato il primo paese occidentale a essere stato colpito dal virus e può ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Livolsi - 'ripartire con fondo equity pubblico-privato' (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Lab) - Andare oltre i 1.000 miliardi per l'emergenzastanziati dall'Europa tramite Bei (Banca europea degli investimenti), Sure (cassa integrazione) e Mes, ilsalva-Stati. E' necessario undi 100 miliardi pubblico-privato (60 pubblici, 40 privati), denominato ‘L'che sarà', quale leva finanziaria per poter intervenire con investimenti per un ammontare di circa 200 miliardi di euro per rilancio del paese, dei lavoratori e delle imprese”. E' la proposta cui arriva lo studio realizzato dallaspa per conto di ‘Semplice', associazione presieduta da Ubaldo, già ceo di Fininvest che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum. “L'- spiega - ha il vantaggio di essere stato il primo paese occidentale a essere stato colpito dal virus e può ...

Notizieditalia : Coronavirus: Livolsi & Partners, creare fondo da 100 mld per far ripartire l’Italia - Noovyis : (Coronavirus: Livolsi & Partners, creare fondo da 100 mld per far ripartire l'Italia) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Livolsi Coronavirus: Livolsi & Partners, creare fondo da 100 mld per far ripartire l'Italia Il Sannio Quotidiano Coronavirus: Livolsi & Partners, creare fondo da 100 mld per far ripartire l'Italia

Roma, 20 apr. (Labitalia) - Andare oltre i 1.000 miliardi per l'emergenza coronavirus stanziati dall'Europa tramite Bei (Banca europea degli ... E' la proposta cui arriva lo studio realizzato dalla ...

Livolsi & Partners, serve un fondo pubblico-privato per far ripartire l’Italia

Andare oltre i 1.000 miliardi per l’emergenza Coronavirus stanziati dall’Europa tramite Bei (Banca europea degli ... E’ la proposta cui arriva lo studio realizzato dalla Livolsi & Partners S.p.A. per ...

Roma, 20 apr. (Labitalia) - Andare oltre i 1.000 miliardi per l'emergenza coronavirus stanziati dall'Europa tramite Bei (Banca europea degli ... E' la proposta cui arriva lo studio realizzato dalla ...Andare oltre i 1.000 miliardi per l’emergenza Coronavirus stanziati dall’Europa tramite Bei (Banca europea degli ... E’ la proposta cui arriva lo studio realizzato dalla Livolsi & Partners S.p.A. per ...