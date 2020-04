Agenzia_Ansa : #Coronavirus Ieri lieve aumento delle persone denunciate, 8.800 I dati del #Viminale su 257mila persone controllate… - tuttonapoli : Coronavirus, lieve aumento in Campania sulla percentuale di positivi: il trend - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus in Campania, lieve rialzo: in un giorno 1.903 tamponi, 45 positivi - Notiziedi_it : Coronavirus in Campania, lieve rialzo: in un giorno 1.903 tamponi, 45 positivi - zazoomblog : Coronavirus in Campania lieve rialzo: in un giorno 1.903 tamponi 45 positivi - #Coronavirus #Campania #lieve… -

Coronavirus lieve Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus lieve