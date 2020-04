Coronavirus, l’economia – Ancora vendite sui Btp: il tasso di interesse sale ai massimi da giugno 2019, spread oltre i 245 punti (Di lunedì 20 aprile 2020) Nuova fiammata del rendimento dei Btp italiani durante la prima seduta della settimana che vedrà i leader europei riunirsi per prendere decisioni sul pacchetto di misure economiche in risposta al Coronavirus. Il tasso di interesse dei titoli decennali italiani ha superato l’1,96%, il massimo dalla fine di giugno 2019 quando l’Italia rischiava la procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedeschi si è di conseguenza allargato a oltre 245 punti. Questo nonostante continuino gli acquisti da parte della Bce, che evidentemente stanno compensando solo in parte le forti vendite da parte di alcuni operatori. Ad innervosire i mercati sono le trattative tra i partner europei sull’uso del fondo salva Stati e soprattutto sulla possibilità di emettere titoli di debito comuni. In caso contrario l’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano Il coronavirus si può sconfiggere. I segreti del Vietnam : come arginare l’epidemia e far volare l’economia

