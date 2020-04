Coronavirus, le società di Serie A: “Vogliamo concludere il campionato”. Ma il viceministro Sileri avverte: “Verosimile solo a porte chiuse” (Di lunedì 20 aprile 2020) La Lega Serie A conferma la volontà dei club di concludere la stagione, mentre il viceministro della Salute avverte che, se si potrà fare, sicuramente si giocherà a porte chiuse. “Qualora il governo ne consegna lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza”, il Consiglio della Lega ha ribadito all’unanimità che il campionato verrà concluso. Dopo aver stilato il protocollo e indicato le regole che le società dovranno seguire, quindi, la ‘Confindustria’ del pallone italiano specifica che la ripresa dell’attività sportiva, nella Fase 2, “avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc” nonché “in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai ... Leggi su ilfattoquotidiano Cellino contagiato e guarito dal Coronavirus : la società non conferma

