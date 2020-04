Coronavirus, l’appello di 90 organizzazioni a tutela dei whistleblower. “Rischio censura per chi denuncia all’interno del sistema sanitario” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il caso più famoso è quello di Li Wenliang, il medico di Wuhan che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del Coronavirus, ma era stato censurato e minacciato dalla polizia cinese. Ma diversi situazioni simili si sono verificati negli Stati Uniti, mentre in Italia poco più di un mese fa l’assessore leghista della Sardegna, Mario Nieddu, ha chiesto ai direttori delle aziende sanitarie di predisporre “provvedimenti disciplinari” per gli operatori che avessero parlato senza autorizzazione con la stampa e su internet. Sono alcune delle segnalazioni di The Good Lobby nel promuovere l’appello – a cui hanno aderito più di 90 organizzazioni a livello mondiale – in cui “richiamiamo l’attenzione e l’importanza rispetto alla protezione dei whistleblower che hanno segnalato, o segnalano, illeciti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’appello di 100mila medici italiani : “Per evitare un’altra ondata rafforzare medicina sul territorio e terapie a domicilio”

